Возрастное ограничение 18+
Задержан напавший на берёзовский алкомаркет грабитель с ножом
Стоп-кадр видео ТВ ГУ МВД
В Берёзовском задержали грабителя, совершившего в конце прошлой недели дерзкий вооружённый налёт на магазин «Красное&Белое». Преступник оказался молодым, но уже многократно «нагрешившим» рецидивистом.
Напомним, что преступление задержанный совершил в субботу, 2 декабря. Он ворвался в помещение магазина на улице Шиловской в Берёзовском, приставил «нож» (в последствии выяснилось, что это изготовленная из ложки заточка) к горлу одного из продавцов и вынудив второго продавца отдать дневную выручку. Добычей грабителя с заточкой оказались 28 тысяч рублей из кассы алкомаркета.
Полиции понадобилось всего несколько дней, чтобы установить личность преступника и задержать его. Этого 24-летнего молодого человека в криминальных кругах знают под кличкой Павлик. В прошлом у него уже были нарушения закона: «Павлик» занимался незаконным оборотом наркотиков, угонял автомобиль и умышленно нанёс человеку лёгкий вред здоровью. Все эти былые «подвиги» наверняка повлияют на решение судьи по новому делу.
Напомним, что преступление задержанный совершил в субботу, 2 декабря. Он ворвался в помещение магазина на улице Шиловской в Берёзовском, приставил «нож» (в последствии выяснилось, что это изготовленная из ложки заточка) к горлу одного из продавцов и вынудив второго продавца отдать дневную выручку. Добычей грабителя с заточкой оказались 28 тысяч рублей из кассы алкомаркета.
Полиции понадобилось всего несколько дней, чтобы установить личность преступника и задержать его. Этого 24-летнего молодого человека в криминальных кругах знают под кличкой Павлик. В прошлом у него уже были нарушения закона: «Павлик» занимался незаконным оборотом наркотиков, угонял автомобиль и умышленно нанёс человеку лёгкий вред здоровью. Все эти былые «подвиги» наверняка повлияют на решение судьи по новому делу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Обвиняемому в убийстве собутыльников жителю Пышминского района назначили 17 лет колонии
07 декабря 2023
07 декабря 2023