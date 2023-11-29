Вооружённое ограбление алкомаркета произошло в Берёзовском в минувшие выходные

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Вечером субботы, 2 декабря, неизвестный совершил дерзкий налёт на берёзовский магазин алкогольной продукции «Красное&Белое». В результате этого преступления кассир оказался раненным, а торговая точка лишилась небольшой — по меркам коммерческой структуры — суммы.Местом преступления стал магазин «Красное&Белое» на улице Шиловской в Берёзовском. Примерно в половине десятого вечера сюда ворвался мужчина, который старался скрыть лицо шарфом и низко надвинутым капюшоном куртки. Он приставил нож к горлу 25-летнего кассира, а второго кассира — 30-летнюю девушку — вынудил достать из кассы выручку. Когда деньги оказались в его руках, налётчик скрылся с места преступления. Добычей его стали 28 тысяч рублей.Потерпевшему кассиру пришлось обращаться в больницу за медицинской помощью. У него резанная рана шеи. Госпитализация молодому человеку не понадобилась и после обработки раны его отпустили домой, — как сообщает руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.По факту ограбления магазина и нанесения человеку травмы возбуждено уголовное дело. А пока полицейские ищут преступника (и просят помощи у граждан, которые, возможно, располагают сведениями о его личности или местонахождении), объектом серьёзной критики стало частное охранное предприятие «Дельта». Именно под его охраной находится магазин на Шиловской. Но слишком уж долго добирались «защитники» на вызов. К месту преступления они прибыли спустя 40 минут, когда нападавшего и след простыл.