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Арестован второй фигурант по делу о покушении на екатеринбургского студента
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Ранее «ВВ» уже сообщали, что молодого екатеринбуржца, стрелявшего в лицо студенту УрФУ отправили под арест до начала судебного процесса. Аналогичное решение Кировский районный суд Екатеринбурга принял и в отношении его подельника.
Как и Валерий Волков, задержанный Бекзод Камилов будет лишён свободы до 29 января. Хоть, по данным следствия, он и не нажимал на курок травматического пистолета, но участвовал в нападении на студента и в вымогательстве у него денег.
Про Бекзода Камилова известно, что ему 29 лет, у него двое детей. Как и его подельник, он работает грузчиком. По национальности и гражданству Камилов – киргиз. Именно его участие в конфликте в ранних, предварительных сообщениях о произошедшем породило версию о нападении на студента компании людей восточно-азиатской внешности.
Интересно, что родственники Волкова пытаются возложить вину на Камилова, выгораживая «стрелка». По их уверениям, опубликованным городском порталом E1, киргиз — чуть ли не «смотрящий» по «Гринвичу», который избивает неформалов и заставляет малолеток совершать преступление. Но сегодня в суде Камилов вовсе не был похож на авторитетного бандита. Он просил у потерпевшего прощение и не забывал напомнить, что из травмата стрелял подельник.
Как и Валерий Волков, задержанный Бекзод Камилов будет лишён свободы до 29 января. Хоть, по данным следствия, он и не нажимал на курок травматического пистолета, но участвовал в нападении на студента и в вымогательстве у него денег.
Про Бекзода Камилова известно, что ему 29 лет, у него двое детей. Как и его подельник, он работает грузчиком. По национальности и гражданству Камилов – киргиз. Именно его участие в конфликте в ранних, предварительных сообщениях о произошедшем породило версию о нападении на студента компании людей восточно-азиатской внешности.
Интересно, что родственники Волкова пытаются возложить вину на Камилова, выгораживая «стрелка». По их уверениям, опубликованным городском порталом E1, киргиз — чуть ли не «смотрящий» по «Гринвичу», который избивает неформалов и заставляет малолеток совершать преступление. Но сегодня в суде Камилов вовсе не был похож на авторитетного бандита. Он просил у потерпевшего прощение и не забывал напомнить, что из травмата стрелял подельник.
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Стрелявшего в студента УрФУ гопника временно арестовали
03 декабря 2023
03 декабря 2023