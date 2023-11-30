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Стрелявшего в студента УрФУ гопника временно арестовали
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Выбрана мера досудебного пресечения для человека, выстрелившего в лицо студенту Уральского федерального университета. Он будет находиться под арестом до 29 января.
Решением арестовать задержанного Валерия Волкова судья Кировского районного суда удовлетворил ходатайство следователей, занимающихся делом о стрельбе в центре Екатеринбурга и причинение травмы молодому человеку. Суд над 22-летним, ранее судимым Волковым состоится уже в следующем, 2024 году.
Напомним, травму лица пострадавший, студент УрФУ Игорь Балакин получил 30 ноября. Конфликт между ним и двумя незнакомыми ему молодыми людьми начался в трамвае: парочка «благородных джентльменов» вдруг решила заступиться за честь некоего водителя, в адрес которого Балакин отпустил неуместную — по их мнению — шутку. В качестве сатисфакции они требовали со студента 500 рублей, причём для себя любимых, а не для «оскорблённого» водителя. Когда Балакин вышел из трамвая, вымогатели последовали за ним. Один из них вытащил травматический пистолет и выстрелил студенту в лицо. Случайным ли был тот выстрел или нет — один из вопросов, на который предстоит найти ответ следствию.
В любом случае, Валерию Волкову придётся держать ответ за содеянное перед судом. Против него заведено дело о покушении на убийство.
Решением арестовать задержанного Валерия Волкова судья Кировского районного суда удовлетворил ходатайство следователей, занимающихся делом о стрельбе в центре Екатеринбурга и причинение травмы молодому человеку. Суд над 22-летним, ранее судимым Волковым состоится уже в следующем, 2024 году.
Напомним, травму лица пострадавший, студент УрФУ Игорь Балакин получил 30 ноября. Конфликт между ним и двумя незнакомыми ему молодыми людьми начался в трамвае: парочка «благородных джентльменов» вдруг решила заступиться за честь некоего водителя, в адрес которого Балакин отпустил неуместную — по их мнению — шутку. В качестве сатисфакции они требовали со студента 500 рублей, причём для себя любимых, а не для «оскорблённого» водителя. Когда Балакин вышел из трамвая, вымогатели последовали за ним. Один из них вытащил травматический пистолет и выстрелил студенту в лицо. Случайным ли был тот выстрел или нет — один из вопросов, на который предстоит найти ответ следствию.
В любом случае, Валерию Волкову придётся держать ответ за содеянное перед судом. Против него заведено дело о покушении на убийство.
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