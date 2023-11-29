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В Екатеринбурге вынесли приговор обвиняемым в групповом изнасиловании школьницы
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор врачу-онкологу Ивану Собачеву, его знакомой риелтору Оксане Гортинской и генералу в отставке Рамилю Гилязову по обвинению в групповом изнасиловании 15-летней школьницы.
По версии следствия, за несколько дней до произошедшего девочка познакомилась с Рамилем Гилязовым в анонимном чате в Telegram. Они начали переписываться 9 марта, а уже 11 числа они впервые встретились на съемной квартире, где также присутствовали другие обвиняемые.
Как сообщает «КП-Екатеринбург», всех фигурантов дела признали виновными. Чкаловский суд приговорил Ивана Собачева к 9 годам колонии строгого режима, Оксану Гортинскую к 8 годам в колонии общего режима, Рамиля Гилязова к 12 годам строгого режима.
Известно, что Иван Собачев на оглашение приговора не явился, поэтому наказание ему назначили заочно. Ожидается, что после этого его объявят в розыск.
Напомним, что 25 мая Чкаловский районный суд заменил Ивану Собачеву и Оксане Гортинской меру пресечения с ареста на запрет определенных действий. Тогда данным решением суда заинтересовался председатель Следственного комитета. Третий фигурант, Рамиль Гилязов, оставался под стражей. Однако, по данным издания, в августе 2023 года его тоже выпустили из СИЗО.
По версии следствия, за несколько дней до произошедшего девочка познакомилась с Рамилем Гилязовым в анонимном чате в Telegram. Они начали переписываться 9 марта, а уже 11 числа они впервые встретились на съемной квартире, где также присутствовали другие обвиняемые.
Как сообщает «КП-Екатеринбург», всех фигурантов дела признали виновными. Чкаловский суд приговорил Ивана Собачева к 9 годам колонии строгого режима, Оксану Гортинскую к 8 годам в колонии общего режима, Рамиля Гилязова к 12 годам строгого режима.
Известно, что Иван Собачев на оглашение приговора не явился, поэтому наказание ему назначили заочно. Ожидается, что после этого его объявят в розыск.
Напомним, что 25 мая Чкаловский районный суд заменил Ивану Собачеву и Оксане Гортинской меру пресечения с ареста на запрет определенных действий. Тогда данным решением суда заинтересовался председатель Следственного комитета. Третий фигурант, Рамиль Гилязов, оставался под стражей. Однако, по данным издания, в августе 2023 года его тоже выпустили из СИЗО.
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