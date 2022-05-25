Глава СКР заинтересовался освобождением из СИЗО обвиняемых в изнасиловании школьницы в Екатеринбурге
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался освобождением из СИЗО двух обвиняемых в групповом изнасиловании школьницы.
Вчера, 25 мая, по решению Чкаловского районного суда Екатеринбурга выпустили из СИЗО врача-онколога Ивана Собачева и его знакомую Ольгу Гортинскую, которые обвиняются в групповом изнасиловании 15-летней девочки. Им заменили меру пресечения на запрет определенных действий. Третий обвиняемый, генерал-майор в отставке Рамиль Гилязов, остался под стражей.
Глава Следственного комитета поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому доложить о причинах изменения меры пресечения и представить доклад о ходе расследования.
Вчера, 25 мая, по решению Чкаловского районного суда Екатеринбурга выпустили из СИЗО врача-онколога Ивана Собачева и его знакомую Ольгу Гортинскую, которые обвиняются в групповом изнасиловании 15-летней девочки. Им заменили меру пресечения на запрет определенных действий. Третий обвиняемый, генерал-майор в отставке Рамиль Гилязов, остался под стражей.
Глава Следственного комитета поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому доложить о причинах изменения меры пресечения и представить доклад о ходе расследования.
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В Екатеринбурге выпустили на свободу врача, обвиняемого в групповом изнасиловании школьницы
25 мая 2022
25 мая 2022