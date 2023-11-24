В Каменске-Уральском будут судить фельдшера за поддельные больничные

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском будут судить 47-летнюю фельдшера, которая за деньги оформляла поддельные больничные. Ее дело направили в Синарский районный суд города для рассмотрения по существу.Женщину обвиняют в получении взятки за незаконные действия должностным лицом (ч. 3 ст. 290 УК РФ), мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ), сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, в сентябре 2021 года за три тысячи рублей обвиняемая без проведения медицинского осмотра и сбора анамнеза собственноручно внесла в медицинскую карту местного жителя заведомо ложные сведения о его обращении за медпомощью, о проведении осмотра и установлении ему диагноза. После чего она назначила ему лечение и выдала больничный.Кроме этого, она еще девять раз выдавала другим местным жителям больничные на общую сумму 44 тысячи рублей.