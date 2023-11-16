Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге будут судить бывшую воспитательницу детсада, где повисла на шарфике малышка

15.00 Вторник, 21 ноября 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить бывшую воспитательницу детского сада, где маленькая девочка во время катания с горки зацепилась за конструкцию шарфиком и повисла на нем, не сумев самостоятельно освободиться. Через пять суток она умерла в больнице.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 25 января 2023 года.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

В ведомстве подчеркнули, что, согласно должностной инструкции, обвиняемая, являясь воспитателем, отвечала за жизнь и здоровье детей и была обязана проверить детскую площадку. Также она была не вправе оставлять воспитанников без наблюдения.

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение и направила его в суд.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Восьмилетнюю екатеринбурженку восстановили в музыкальной школе после вмешательства прокуратуры
16 ноября 2023
Свердловский суд на 17 лет отправил за решетку задушившего двухлетнюю падчерицу уральца
21 ноября 2023
Пострадавшая в ДТП на Режевском тракте шестилетняя девочка скончалась
13 ноября 2023
Двух свердловчан будут судить за контрабанду леса
18 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Областной суд отменил приговор по делу Мамедова, которого оправдали присяжные

Новый поворот в громком уголовном деле о заказном убийстве 23-летней давности
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:51 Власти Екатеринбурга хотят проверять особо охраняемые природные территории только после пяти жалоб горожан
16:54 Свердловские депутаты выступили против увлечения расходов на «Авиалесоохрану»
16:21 Свердловские спасатели продлили предупреждение о метелях до 22 ноября
16:07 Сенатора Высокинского предложили отозвать из Совфеда после упрека екатеринбуржцев в жадности
16:00 Из-за сильного снегопада в Нижних Сергах ограничили движение на трех трассах
15:00 В Екатеринбурге будут судить бывшую воспитательницу детсада, где повисла на шарфике малышка
14:31 Под Екатеринбургом Lifan насмерть сбил 61-летнего пешехода
13:57 В Краснотурьинске подтвердился случай кори
13:36 В Ивделе закрыли исправительную колонию №62
13:02 В Екатеринбурге приостановили выпуск корпоративной газеты оборонного предприятия из-за иностранного соучредителя
12:37 В Екатеринбурге покажут экспонаты из «Эрмитажа»
11:59 В Асбесте родители пожаловались на отсутствие освещения у детсада
11:41 Два пожара с погибшими произошли в Горноуральском округе в минувшие выходные
11:00 Свердловский суд на 17 лет отправил за решетку задушившего двухлетнюю падчерицу уральца
10:32 Глава СК заинтересовался ситуацией с издевательствами над девушкой с инвалидностью в Реже
10:09 Годовой прирост цен в Свердловской области достиг 6,48%
09:22 Прокуратура организовала проверку после сообщения о замерзающих жителях свердловского поселка Островное
21:07 Крупный пожар произошёл на свердловской маслобойне
20:36 В Парк Маяковского теперь можно попасть и со Щорса
19:44 ФСБ-шники заминировали автовокзал Нижнего Тагила, а ответили за это транспортники
19:07 Полувековой рубеж перешагнул Дворец молодёжи в Екатеринбурге
18:32 На свердловских дорогах продолжают гибнуть животные
17:44 В Нижнем Тагиле с переломом голеней попал в больницу угодивший под машину школьник
17:05 В мэрии Екатеринбурга заявили о готовности коммунальщиков к сильным снегопадам
16:32 В Верхней Пышме вынесли приговор подсудимому, пытавшемуся передать наркотики в зале суда
15:55 Более 900 свердловских малышей появились на свет благодаря ЭКО в 2023 году
Все новости Свердловской области
17:39 Путин заявил, что РФ увеличивает квоту на обучение студентов из Таджикистана до тысячи
16:43 СМИ: в колонии найден мертвым экс-глава УСБ СКР
16:07 На Ближнем Востоке с начала эскалации погибли 50 журналистов и сотрудников СМИ
15:29 Экс-гендиректора «Зимней вишни» освободили от наказания
14:46 Нижегородский губернатор предложил запретить аборты во всех частных клиниках
13:05 СК: в Астрахани три человека погибли в результате отравления неизвестным веществом
12:38 Омского министра, который предлагал фельдшеру ходить в туалет к соседям, отправили в отставку
11:52 В Новосибирске экс-прокурор получил четыре года колонии за взятку
11:17 В Госдуме просят ФАС выяснить, почему резко подорожали презервативы
10:27 В Астраханской области 19 человек попали в больницу с отравлением наркотиками
20:01 В Беларуси назначили выборы в обе палаты парламента на 2024 год
19:20 Инфляция ускорилась в большинстве российских регионов из-за мяса и автомобилей
19:00 26 миллионов российских пенсионеров получают пенсии на банковские карты
18:33 Жители Нижнего Новгорода просят Бастрыкина спасти троллейбусное движение
17:54 Электро-Ладу Largus могут начать выпускать в первой половине 2024 года
16:09 Специалисты Роскачества посоветовали «утеплять» телефон на морозах
15:17 Силовики пришли сразу в три пермских министерства
14:44 В Минприроды РФ сообщили о задержании своего чиновника
13:30 Миллиард рублей выделят на реконструкцию аэропортов в Дагестане и Якутии
12:38 В Минэнерго рассказали об отключениях электричества в регионах России из-за урагана
12:03 Президентом Аргентины избрали анархо-капиталиста, обещавшего сжечь центральный банк
12:00 Самые высокие зарплаты в России на Чукотке, ЯНАО и Магаданской области
11:23 Режим повышенной готовности ввели в Омской области из-за непогоды и отсутствия света в 80 населенных пунктах
11:03 Скончался экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
17:03 Минюст направил в суд иск о признании «движения ЛГБТ» экстремистской организацией
16:46 В Италии крупнейшие профсоюзы проводят забастовку
Все новости России и мира
17:51 Власти Екатеринбурга хотят проверять особо охраняемые природные территории только после пяти жалоб горожан
16:54 Свердловские депутаты выступили против увлечения расходов на «Авиалесоохрану»
16:21 Свердловские спасатели продлили предупреждение о метелях до 22 ноября
16:07 Сенатора Высокинского предложили отозвать из Совфеда после упрека екатеринбуржцев в жадности
16:00 Из-за сильного снегопада в Нижних Сергах ограничили движение на трех трассах
15:47 Валерий Сухих: «Таланты есть в каждом уголке Пермского края»
15:00 В Екатеринбурге будут судить бывшую воспитательницу детсада, где повисла на шарфике малышка
14:31 Под Екатеринбургом Lifan насмерть сбил 61-летнего пешехода
13:57 В Краснотурьинске подтвердился случай кори
13:43 Ученые Пермского политеха предлагают экологичный способ утилизации загрязненных полимерных отходов
13:36 В Ивделе закрыли исправительную колонию №62
13:35 Культурная осень в Перми: рассказываем, как провести холодные вечера
13:02 В Екатеринбурге приостановили выпуск корпоративной газеты оборонного предприятия из-за иностранного соучредителя
12:37 В Екатеринбурге покажут экспонаты из «Эрмитажа»
11:59 В Асбесте родители пожаловались на отсутствие освещения у детсада
11:41 Два пожара с погибшими произошли в Горноуральском округе в минувшие выходные
11:00 Свердловский суд на 17 лет отправил за решетку задушившего двухлетнюю падчерицу уральца
10:59 Общественно-полезный труд убедил соликамца в необходимости заботы о ребенке
10:32 Глава СК заинтересовался ситуацией с издевательствами над девушкой с инвалидностью в Реже
10:09 Годовой прирост цен в Свердловской области достиг 6,48%
09:22 Прокуратура организовала проверку после сообщения о замерзающих жителях свердловского поселка Островное
21:07 Крупный пожар произошёл на свердловской маслобойне
20:36 В Парк Маяковского теперь можно попасть и со Щорса
19:44 ФСБ-шники заминировали автовокзал Нижнего Тагила, а ответили за это транспортники
19:07 Полувековой рубеж перешагнул Дворец молодёжи в Екатеринбурге
18:32 На свердловских дорогах продолжают гибнуть животные
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK