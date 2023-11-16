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В Екатеринбурге будут судить бывшую воспитательницу детсада, где повисла на шарфике малышка
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить бывшую воспитательницу детского сада, где маленькая девочка во время катания с горки зацепилась за конструкцию шарфиком и повисла на нем, не сумев самостоятельно освободиться. Через пять суток она умерла в больнице.
Инцидент, о котором идет речь, произошел 25 января 2023 года.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).
В ведомстве подчеркнули, что, согласно должностной инструкции, обвиняемая, являясь воспитателем, отвечала за жизнь и здоровье детей и была обязана проверить детскую площадку. Также она была не вправе оставлять воспитанников без наблюдения.
Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение и направила его в суд.
Инцидент, о котором идет речь, произошел 25 января 2023 года.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).
В ведомстве подчеркнули, что, согласно должностной инструкции, обвиняемая, являясь воспитателем, отвечала за жизнь и здоровье детей и была обязана проверить детскую площадку. Также она была не вправе оставлять воспитанников без наблюдения.
Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение и направила его в суд.
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