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Свердловский суд на 17 лет отправил за решетку задушившего двухлетнюю падчерицу уральца
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 21 ноября, Свердловский областной суд вынес приговор 25-летнему уроженцу Березовского Роману Большакову, который задушил двухлетнюю дочку своей сожительницы из-за того, что малышка много плакала.
Мужчину признали виновным в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ) и назначили ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год.
Приговор с законную силу ещё не вступил.
Напомним, что инцидент, о котором идет речь, произошел 13 мая 2023 года, когда Роман Большаков оставался дома со своей падчерицей, пока её мама была на работе. Девочка много плакала, чем мешала мужчине проводить свой досуг, поэтому осуждённый решил закрыть ладонью лицо ребенка, чтобы «успокоить». Девочка скончалась в результате механической асфиксии.
«Свою вину подсудимый признал, раскаялся в содеянном и попросил прощения у родственников девочки»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областного суда.
Мужчину признали виновным в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ) и назначили ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год.
Приговор с законную силу ещё не вступил.
Напомним, что инцидент, о котором идет речь, произошел 13 мая 2023 года, когда Роман Большаков оставался дома со своей падчерицей, пока её мама была на работе. Девочка много плакала, чем мешала мужчине проводить свой досуг, поэтому осуждённый решил закрыть ладонью лицо ребенка, чтобы «успокоить». Девочка скончалась в результате механической асфиксии.
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