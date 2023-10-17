Жителя Березовского обвинили в убийстве двухлетней дочки сожительницы





– рассказали в прокуратуре. «Обвиняемый подошел к лежащему на диване ребенку и своей рукой перекрыл доступ кислорода к органам ее дыхания. Смерть ребенка наступила в период с 17.00 до 18.26 в результате механической асфиксии»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве двухлетней девочки в отношении 25-летнего жителя Березовского.Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. По версии следствия, в настоящем году 13 мая обвиняемый находился дома вместе с двухлетней дочкой своей сожительницы, которая много плакала, чем мешала мужчине проводить свой досуг. Предполагается, что именно это и стало поводом для убийства.Мать малышки в это время находилась на работе и даже не подозревала, что творится дома.Уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) должны будут рассмотреть в Свердловском областному суде. Сейчас обвиняемому грозит срок до 20 лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы.