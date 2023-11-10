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Двух свердловчан будут судить за контрабанду леса
Фото: Юлия Кольтенберг
Двух жителей Свердловской области поймали на незаконной переправке спиленных уральских деревьев за кордон. Поскольку преступление своё они совершали на территории Челябинской области, судить их тоже будут там.
В Троицкий районный суд Челябинской области уже поступили материалы дела из Уральской транспортной прокуратуры. Согласно этим документам, парочка свердловчан с июля по ноябрь 2021 года организовывали вывоз лесоматериалов хвойных пород в иностранное государство (надо полагать, в Китай). Внешне такая деятельность могла показаться соответствующей современному российскому законодательству о внешнеэкономическом сотрудничестве, но при более внимательном ознакомлении обнаружилось, что в декларациях предприимчивые уральцы указывают недостоверные сведения об источнике происхождения древесины.
По сообщению Уральской транспортной прокуратуры, парочка нанесла ущерб российской природе, оцениваемый больше, чем в 16 миллионов рублей. Всего они успели вывезти с Урала более полутора тысяч кубометров древесины. Судить их будут по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору». К слову, сговор в данном случае имел место не только между двумя контрабандистами, но и с третьим лицом, представителем принимающей лесоматериалы стороны.
В Троицкий районный суд Челябинской области уже поступили материалы дела из Уральской транспортной прокуратуры. Согласно этим документам, парочка свердловчан с июля по ноябрь 2021 года организовывали вывоз лесоматериалов хвойных пород в иностранное государство (надо полагать, в Китай). Внешне такая деятельность могла показаться соответствующей современному российскому законодательству о внешнеэкономическом сотрудничестве, но при более внимательном ознакомлении обнаружилось, что в декларациях предприимчивые уральцы указывают недостоверные сведения об источнике происхождения древесины.
По сообщению Уральской транспортной прокуратуры, парочка нанесла ущерб российской природе, оцениваемый больше, чем в 16 миллионов рублей. Всего они успели вывезти с Урала более полутора тысяч кубометров древесины. Судить их будут по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору». К слову, сговор в данном случае имел место не только между двумя контрабандистами, но и с третьим лицом, представителем принимающей лесоматериалы стороны.
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