Двух свердловчан будут судить за контрабанду леса

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Двух жителей Свердловской области поймали на незаконной переправке спиленных уральских деревьев за кордон. Поскольку преступление своё они совершали на территории Челябинской области, судить их тоже будут там.В Троицкий районный суд Челябинской области уже поступили материалы дела из Уральской транспортной прокуратуры. Согласно этим документам, парочка свердловчан с июля по ноябрь 2021 года организовывали вывоз лесоматериалов хвойных пород в иностранное государство (надо полагать, в Китай). Внешне такая деятельность могла показаться соответствующей современному российскому законодательству о внешнеэкономическом сотрудничестве, но при более внимательном ознакомлении обнаружилось, что в декларациях предприимчивые уральцы указывают недостоверные сведения об источнике происхождения древесины.По сообщению Уральской транспортной прокуратуры, парочка нанесла ущерб российской природе, оцениваемый больше, чем в 16 миллионов рублей. Всего они успели вывезти с Урала более полутора тысяч кубометров древесины. Судить их будут по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору». К слову, сговор в данном случае имел место не только между двумя контрабандистами, но и с третьим лицом, представителем принимающей лесоматериалы стороны.