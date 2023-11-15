В отношении 16-летнего екатеринбуржца, поджегшего своего друга, возбудили уголовное дело

– сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«По поручению председателя СК России, возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего»,