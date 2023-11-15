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В отношении 16-летнего екатеринбуржца, поджегшего своего друга, возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге после того, как мама 13-летнего мальчика, которого облили бензином и подожгли его 16-летние «друзья», возмутилась, что обидчики ее сына останутся безнаказанными, возбудили уголовное дело в отношении одного из подростков.
Напомним, что инцидент, о котором идет речь, произошел 21 августа. Мальчик получил 50% ожогов тела и чудом выжил.
По данным URA.RU в этом деле может появиться свидетель. Издание пишет, со ссылкой на маму пострадавшего мальчика, что в тот день на месте происшествия вместе с юношами была девушка, которая заплакала, когда ее знакомого подожгли. О ней рассказал ее сын.
«По поручению председателя СК России, возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего»,
– сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, что инцидент, о котором идет речь, произошел 21 августа. Мальчик получил 50% ожогов тела и чудом выжил.
По данным URA.RU в этом деле может появиться свидетель. Издание пишет, со ссылкой на маму пострадавшего мальчика, что в тот день на месте происшествия вместе с юношами была девушка, которая заплакала, когда ее знакомого подожгли. О ней рассказал ее сын.
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