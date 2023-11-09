Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге подростки, которые подожгли своего друга, остались безнаказанными
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге мама 13-летнего мальчика, которого облили бензином и подожгли его 16-летние «друзья», возмутилась тем, что обидчики ее сына, со слов женщины, остались безнаказанными.
Об этом сообщает URA.RU.
Инцидент, о котором идет речь, произошел 21 августа. Тогда юноша отправился на прогулку со своими старшими знакомыми, с которыми проводил каждый вечер. Мама была против этой дружбы, так как ей не нравились товарищи ее сына, но школьник считал их настоящими друзьями, поэтому женщина не могла препятствовать.
В тот день они планировали покататься на мотоцикле, которым владел один из подростков, поэтому купили пятилитровую бутылку с бензином. Помогая своим «друзьям», мальчик держал бутылку в руках, когда вдруг один из знакомых толкнул его. Школьник упал и пролил топливо на себя. После этого второй знакомый по неизвестным причинам поднес к нему зажигалку и поджег.
Несмотря на то, что мальчик получил 50% ожогов тела, ему удалось выжить. Он перенес операцию по пересадке кожи и заново научился ходить. Поправиться и снова встать на ноги ему помогли врачи Детской клинической больницы №9, где он пробыл больше двух месяцев.
По словам женщины, она написала заявление в полицию, но с тех пор ничего не изменилось.
Об этом сообщает URA.RU.
Инцидент, о котором идет речь, произошел 21 августа. Тогда юноша отправился на прогулку со своими старшими знакомыми, с которыми проводил каждый вечер. Мама была против этой дружбы, так как ей не нравились товарищи ее сына, но школьник считал их настоящими друзьями, поэтому женщина не могла препятствовать.
В тот день они планировали покататься на мотоцикле, которым владел один из подростков, поэтому купили пятилитровую бутылку с бензином. Помогая своим «друзьям», мальчик держал бутылку в руках, когда вдруг один из знакомых толкнул его. Школьник упал и пролил топливо на себя. После этого второй знакомый по неизвестным причинам поднес к нему зажигалку и поджег.
Несмотря на то, что мальчик получил 50% ожогов тела, ему удалось выжить. Он перенес операцию по пересадке кожи и заново научился ходить. Поправиться и снова встать на ноги ему помогли врачи Детской клинической больницы №9, где он пробыл больше двух месяцев.
По словам женщины, она написала заявление в полицию, но с тех пор ничего не изменилось.
«Никого не привлекли к ответственности. Возникает ощущение, что ситуацию просто "спустили на тормозах". Мальчики, которые подожгли моего сына, продолжают жить обычной жизнью. Они гуляют, учатся, бегают и играют, пока мой сын ночами не спит, еле ходит и практически ничего не ест. Я боюсь, что никого так и не накажут»,
– выразила свое беспокойство мама пострадавшего мальчика.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Первоуральске подожгли заброшенный Дом культуры «Горняк»
09 ноября 2023
09 ноября 2023
В Екатеринбурге соседский пес напал на девочку с собачкой
14 ноября 2023
14 ноября 2023
Прокуратура начала проверку после сообщения о травмировании ребенка в свердловском санатории
08 ноября 2023
08 ноября 2023
Под Екатеринбургом подожгли релейный шкаф на железной дороге
13 ноября 2023
13 ноября 2023