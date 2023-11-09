В Екатеринбурге подростки, которые подожгли своего друга, остались безнаказанными

– выразила свое беспокойство мама пострадавшего мальчика.

«Никого не привлекли к ответственности. Возникает ощущение, что ситуацию просто "спустили на тормозах". Мальчики, которые подожгли моего сына, продолжают жить обычной жизнью. Они гуляют, учатся, бегают и играют, пока мой сын ночами не спит, еле ходит и практически ничего не ест. Я боюсь, что никого так и не накажут»,