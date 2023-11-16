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Бастрыкин потребовал доклад о расследовании покушения на екатеринбургского общественника
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования по факту покушения на убийство в уральской столице.
Как говорится в сообщении Следкома, 3 ноября 2023 года между общественниками, обнаружившими склад, предположительно, с нелегальной алкогольной и табачной продукцией, и его владельцем произошел конфликт, в ходе которого мужчина совершил наезд на одного из волонтеров на собственном автомобиле.
По факту произошедшего СУ СКР по Свердловской области было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Ранее также сообщалось, что мужчина разбил стекло у машины одного из общественников.
Как говорится в сообщении Следкома, 3 ноября 2023 года между общественниками, обнаружившими склад, предположительно, с нелегальной алкогольной и табачной продукцией, и его владельцем произошел конфликт, в ходе которого мужчина совершил наезд на одного из волонтеров на собственном автомобиле.
По факту произошедшего СУ СКР по Свердловской области было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Ранее также сообщалось, что мужчина разбил стекло у машины одного из общественников.
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Руководство свердловского СК поручило возбудить уголовное дело после сообщения о нелегальном алкоголе
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