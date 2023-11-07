Возрастное ограничение 18+
Руководство свердловского СК поручило возбудить уголовное дело после сообщения о нелегальном алкоголе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Руководство свердловского СК поручило возбудить уголовное дело после сообщения от местных общественников о продаже нелегальной алкогольной и табачной продукции в Екатеринбурге.
Общественники также убеждены, что видели алкогольную и табачную продукцию, которая имела признаки фальсификата.
По факту произошедшего следователи намерены провести расследование, в рамках которого они хотят проверить продукцию и оценить действия лица, разбившего стекло чужого автомобиля.
«В частности, сообщалось, что общественники прибыли на место возможного хранения нелегальной алкогольной и табачной продукции в Екатеринбурге, где им было оказано противодействие со стороны лица, возможно, причастного к незаконной деятельности. Так, по словам общественников, указанный гражданин разбил стекло у принадлежащего им автомобиля, а также допустил наезд на своем автомобиле на одного из волонтеров»,
– рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.
Общественники также убеждены, что видели алкогольную и табачную продукцию, которая имела признаки фальсификата.
По факту произошедшего следователи намерены провести расследование, в рамках которого они хотят проверить продукцию и оценить действия лица, разбившего стекло чужого автомобиля.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Нижнем Тагиле двое мужчин напали на местного жителя
07 ноября 2023
07 ноября 2023
Прокуратура организовала проверку после сообщений о тараканах в екатеринбургской школе
10 ноября 2023
10 ноября 2023