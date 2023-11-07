Руководство свердловского СК поручило возбудить уголовное дело после сообщения о нелегальном алкоголе





– рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону. «В частности, сообщалось, что общественники прибыли на место возможного хранения нелегальной алкогольной и табачной продукции в Екатеринбурге, где им было оказано противодействие со стороны лица, возможно, причастного к незаконной деятельности. Так, по словам общественников, указанный гражданин разбил стекло у принадлежащего им автомобиля, а также допустил наезд на своем автомобиле на одного из волонтеров»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Руководство свердловского СК поручило возбудить уголовное дело после сообщения от местных общественников о продаже нелегальной алкогольной и табачной продукции в Екатеринбурге.Общественники также убеждены, что видели алкогольную и табачную продукцию, которая имела признаки фальсификата.По факту произошедшего следователи намерены провести расследование, в рамках которого они хотят проверить продукцию и оценить действия лица, разбившего стекло чужого автомобиля.