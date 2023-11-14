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Обвиняемого в двойном убийстве 16-летнего екатеринбуржца отправили в СИЗО
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Обвиняемому в двойном убийстве 16-летнему школьнику из Екатеринбурга избрали меру пресечения. Он будет находиться в СИЗО до 13 января. Свою вину он признал.
Ранее сообщалось, что подросток заподозрил свою 14-летнюю подругу, с которой был в отношениях, в измене, когда увидел в окне ее квартиры своего старшего брата. Из ревности он решился на убийство. В начале он покончил со своей девушкой, а затем, дождавшись, когда ее мама вернутся домой, расправился и с ней.
По данным телеграм-канала SHOT, юноша также зарезал питомца своей девушки, чтобы собака не лаяла. Сейчас школьнику назначена психиатрическая экспертиза.
Ранее сообщалось, что подросток заподозрил свою 14-летнюю подругу, с которой был в отношениях, в измене, когда увидел в окне ее квартиры своего старшего брата. Из ревности он решился на убийство. В начале он покончил со своей девушкой, а затем, дождавшись, когда ее мама вернутся домой, расправился и с ней.
По данным телеграм-канала SHOT, юноша также зарезал питомца своей девушки, чтобы собака не лаяла. Сейчас школьнику назначена психиатрическая экспертиза.
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