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Обвиняемого в двойном убийстве 16-летнего екатеринбуржца отправили в СИЗО

14.03 Среда, 15 ноября 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Обвиняемому в двойном убийстве 16-летнему школьнику из Екатеринбурга избрали меру пресечения. Он будет находиться в СИЗО до 13 января. Свою вину он признал.

Ранее сообщалось, что подросток заподозрил свою 14-летнюю подругу, с которой был в отношениях, в измене, когда увидел в окне ее квартиры своего старшего брата. Из ревности он решился на убийство. В начале он покончил со своей девушкой, а затем, дождавшись, когда ее мама вернутся домой, расправился и с ней.

По данным телеграм-канала SHOT, юноша также зарезал питомца своей девушки, чтобы собака не лаяла. Сейчас школьнику назначена психиатрическая экспертиза.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:27 Госавтоинспекция закрыла движение на трассе Екатеринбург – Тюмень из-за снежной непогоды
21:07 Открытое письмо в защиту студента УрФУ опубликовали журналисты ЕАН
20:25 На Серовском тракте накануне погибла женщина
20:13 Про одного из лучших советских фантастов поговорят в Белинке
19:43 Пёс Рыжий оказался в екатеринбургской ветклинике с ножевой раной
19:20 Суд смягчил приговор по делу высокопоставленных свердловских силовиков, попавшихся на взятке
19:08 Река Тагил стала ловушкой для дальнобойщиков
18:26 «Случайного» убийцу женщины задержали в Ревде
17:37 Второго подозреваемого в шантаже первоуральца задержали
16:59 Свердловский губернатор назначил двух новых замминистров
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