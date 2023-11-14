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Бастрыкин взял на контроль расследование двойного убийства в уральской столице
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту двойного убийства 16-летним школьником в уральской столице.
Напомним, что в Екатеринбурге 16-летний подросток из ревности к своему старшему брату зарезал 14-летнюю девушку, с которой был в отношениях, и ее мать, когда та вернулась с работы.
«Председатель Следственного комитета России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
Напомним, что в Екатеринбурге 16-летний подросток из ревности к своему старшему брату зарезал 14-летнюю девушку, с которой был в отношениях, и ее мать, когда та вернулась с работы.
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