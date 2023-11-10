Свердловский суд отправил за решетку уральского бизнесмена за хищение 285 миллионов

– сообщили в суде.

«Сегодня суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, заслушав доводы апелляционного представления и мнения сторон, изменил приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, исключив указание на применение положений статьи 73 УК РФ. Осужденный Фрибус проведет пять лет в колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда»,