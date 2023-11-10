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Свердловский суд отправил за решетку уральского бизнесмена за хищение 285 миллионов
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд отправил в колонию уральского бизнесмена Александра Фрибуса-старшего из Березовского, которого в июле 2023 года признали виновным в хищении более 285 миллионов рублей при выполнении госконтрактов.
Как сообщили в пресс-службе областного суда, сегодня суд рассмотрел апелляционное представление прокурора, апелляционные жалобы адвоката и самого осужденного, а также представителя потерпевшего на приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, которым Фрибуса признали виновным в двух преступлениях по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Тогда ему назначили пять лет лишения свободы со штрафов в 700 тысяч рублей. При этом наказание было условным с испытательным сроком в четыре года.
Напомним, что Александр Фрибус был осужден за мошенничество при строительстве и реконструкции материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, а также за хищение средств при заключении госконтракта на строительство водно-спасательной станции в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.
Как сообщили в пресс-службе областного суда, сегодня суд рассмотрел апелляционное представление прокурора, апелляционные жалобы адвоката и самого осужденного, а также представителя потерпевшего на приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, которым Фрибуса признали виновным в двух преступлениях по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Тогда ему назначили пять лет лишения свободы со штрафов в 700 тысяч рублей. При этом наказание было условным с испытательным сроком в четыре года.
«Сегодня суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, заслушав доводы апелляционного представления и мнения сторон, изменил приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, исключив указание на применение положений статьи 73 УК РФ. Осужденный Фрибус проведет пять лет в колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда»,
– сообщили в суде.
Напомним, что Александр Фрибус был осужден за мошенничество при строительстве и реконструкции материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, а также за хищение средств при заключении госконтракта на строительство водно-спасательной станции в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.
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