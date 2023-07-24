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Бизнесмен из Березовского получил условный срок за хищение 285 млн при выполнении госконтрактов
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор Александру Фрибусу-старшему за мошенническое хищение более 285 миллионов рублей при выполнении госконтрактов от МЧС. Он получил условный срок.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, Фрибусу вменяли часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере, с использованием служебного положения). С января 2013 года по декабрь 2015 года компания «Березовскстройинвест», которую контролировал Фрибус-старший, заключила госконтракт с управлением капитального строительства МЧС России на строительство и реконструкцию материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС.
Сотрудники фирмы по указанию Фрибусу предоставили заказчику поддельные банковские гарантии, а также внесли в акты выполненных работ и справки об их стоимости недостоверные сведения об объемах реально выполненных работ. В результате были похищены более 212 миллионов рублей, выплаченных заказчиком для исполнения условий госконтракта.
Помимо этого, с июня 2015 года по ноябрь 2016 года Фрибус, контролирующий ООО «Нефтеюганскстройинвест», дал указание подчиненным заключить контракт с Уральским региональным центром по делам гражданской обороны на строительство водно-спасательной станции в Верх-Исетском районе. Впоследствии функции заказчика перешли к свердловскому ГУ МЧС.
В результате аналогичных мошеннических действий похищены выплаченные заказчиком более 73 миллионов рублей.
Гособвинитель в ходе судебных прений просил суд назначить Фрибусу-старшему шесть лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Однако Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил более мягкое наказание – пять лет лишения свободы условно и штраф всего лишь в 700 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что избежал уголовного наказания Александр Фрибус-младший – гендиректор нескольких предприятий «Группы БЗСК», запомнившейся своими долгостроями в Екатеринбурге, Березовском и Первоуральске.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, Фрибусу вменяли часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере, с использованием служебного положения). С января 2013 года по декабрь 2015 года компания «Березовскстройинвест», которую контролировал Фрибус-старший, заключила госконтракт с управлением капитального строительства МЧС России на строительство и реконструкцию материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС.
Сотрудники фирмы по указанию Фрибусу предоставили заказчику поддельные банковские гарантии, а также внесли в акты выполненных работ и справки об их стоимости недостоверные сведения об объемах реально выполненных работ. В результате были похищены более 212 миллионов рублей, выплаченных заказчиком для исполнения условий госконтракта.
Помимо этого, с июня 2015 года по ноябрь 2016 года Фрибус, контролирующий ООО «Нефтеюганскстройинвест», дал указание подчиненным заключить контракт с Уральским региональным центром по делам гражданской обороны на строительство водно-спасательной станции в Верх-Исетском районе. Впоследствии функции заказчика перешли к свердловскому ГУ МЧС.
В результате аналогичных мошеннических действий похищены выплаченные заказчиком более 73 миллионов рублей.
Гособвинитель в ходе судебных прений просил суд назначить Фрибусу-старшему шесть лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Однако Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил более мягкое наказание – пять лет лишения свободы условно и штраф всего лишь в 700 тысяч рублей.
«В настоящее время приговор не вступил в законную силу. Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 15 суток изучит приговор на предмет наличия либо отсутствия оснований для его обжалования»,
– добавили в прокуратуре.
Ранее мы писали, что избежал уголовного наказания Александр Фрибус-младший – гендиректор нескольких предприятий «Группы БЗСК», запомнившейся своими долгостроями в Екатеринбурге, Березовском и Первоуральске.
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