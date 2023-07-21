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Экс-глава ГИБДД Ивделя Максим Анисимков останется под стражей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Бывший начальник ГИБДД Ивделя Максим Анисимков останется под стражей до сентября 2023 года. Он обвиняется в получении взятки с вымогательством в крупном размере.
Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Анисимкова на постановление Серовского районного суда, который продлил обвиняемому срок содержания под стражей по 11 сентября. Заслушав мнения сторон, облсуд оставил постановление без изменений.
Напомним, что экс-главу ГИБДД Ивделя задержали 11 апреля оперативники полиции из подразделения собственной безопасности совместно с региональным УФСБ.
Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Анисимкова на постановление Серовского районного суда, который продлил обвиняемому срок содержания под стражей по 11 сентября. Заслушав мнения сторон, облсуд оставил постановление без изменений.
Напомним, что экс-главу ГИБДД Ивделя задержали 11 апреля оперативники полиции из подразделения собственной безопасности совместно с региональным УФСБ.
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Свердловский облсуд оставил под стражей бывших высокопоставленных сотрудников СК и прокуратуры
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21 июля 2023