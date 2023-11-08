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Наркоторговке с подельницей-кошкой вынесли приговор в Нижнем Тагиле
Стоп-кадр видео МВД России
В Ленинском районном суде Нижнего Тагила завершился процесс по уголовному делу в отношении жительницы города Минусинска Красноярского края, которая была поймана за торговлей наркотиками в феврале текущего года. История тогда прошумела из-за находчивости преступницы, придумавшей сделать своей невольной «подельницей» кошку, — женщина замаскировала животное под младенца и возила для отвода глаз в коляске, куда прятала и свёртки за запретным зельем.
Минусинскую наркоторговку задержали в Нижнем Тагиле 6 февраля 2023 года, когда она с «подельницей» в коляске перемещалась по городу, чтобы делать закладки там и сям. Всего в комбинезоне, напяленном на кошку, сотрудники полиции обнаружили пять свёртков с белым порошком, а дома у неё ещё 170 граммов того же вещества, готового под расфасовку. Кроме того, удалось представителям правоохранительных органов найти и 20 закладок, которые преступница успела припрятать в разных точках Нижнего Тагила.
Судили женщину по той части статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в которой расписываются наказания за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Она была признана виновной и должна быть отправлена в исправительную колонию общего режима на 8 с половиной лет. Её хвостатую «подельницу» не наказали, а, наоборот, передали более надёжному и достойному хозяину — одному из сотрудников дежурной части полиции, куда обеих и доставляли после задержания.
Минусинскую наркоторговку задержали в Нижнем Тагиле 6 февраля 2023 года, когда она с «подельницей» в коляске перемещалась по городу, чтобы делать закладки там и сям. Всего в комбинезоне, напяленном на кошку, сотрудники полиции обнаружили пять свёртков с белым порошком, а дома у неё ещё 170 граммов того же вещества, готового под расфасовку. Кроме того, удалось представителям правоохранительных органов найти и 20 закладок, которые преступница успела припрятать в разных точках Нижнего Тагила.
Судили женщину по той части статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в которой расписываются наказания за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Она была признана виновной и должна быть отправлена в исправительную колонию общего режима на 8 с половиной лет. Её хвостатую «подельницу» не наказали, а, наоборот, передали более надёжному и достойному хозяину — одному из сотрудников дежурной части полиции, куда обеих и доставляли после задержания.
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