«Закладчицу» наркоты задержали в Нижнем Тагиле вместе с кошкой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле задержали «закладчицу» наркотических веществ. Женщина, приехавшая из Красноярского края, своей подельницей в преступном бизнесе сделала... кошку.Преступница брала с собой кошку «на дело» для прикрытия. Она надевала на питомицу подгузники и наряжала в детский комбинезон, который был напичкан расфасованной дрянью. Уложив «ребёночка» в коляску, женщина выходила на улицы города и припрятывала наркотик в разных местах. Чтобы кошка не брыкалась и не пыталась выбраться из неудобной для неё одежды, распространительница наркоты обматывала ей лапы плёнкой.Об этом сообщила помощник министра внутренних дел России Ирина Волк. По словам официального представителя МВД, всего у женщины обнаружили около 170 граммов наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. По хорошему, можно было завести ещё и дело о жестоком обращении с животными.Суд над изобретательной «закладчицей» ещё только предстоит, но одно наказание она уже получила — лишилась кошки (по информации нижнетагильского издания «Между строк», её забрал сотрудник дежурной части полиции) а, возможно, лишится и родительских прав. Сейчас её несовершеннолетнюю дочку взяли к себе родственники.