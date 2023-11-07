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Расстрелявшему сыновей пенсионеру из Слободо-Туринского района предъявили обвинение
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Пенсионеру из Слободо-Туринского района Свердловской области, который расстрелял своих сыновей из-за того, что они жили у него на иждивении и не пытались искать работу, предъявили обвинение в особо тяжком преступлении.
Пожилого мужчину обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух лиц (ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, в день инцидента, 6 ноября, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, когда он в ходе конфликта со своими взрослыми сыновьями схватился за оружие и открыл огонь. Младшему он попал в живот, а старшему – в плечо. Предполагается, что старшему сыну удалось выжить благодаря тому, что он сразу постарался скрыться от вооруженного отца.
Пожилого мужчину обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух лиц (ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, в день инцидента, 6 ноября, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, когда он в ходе конфликта со своими взрослыми сыновьями схватился за оружие и открыл огонь. Младшему он попал в живот, а старшему – в плечо. Предполагается, что старшему сыну удалось выжить благодаря тому, что он сразу постарался скрыться от вооруженного отца.
«Задержать фигуранта удалось в одном из частных подворий, где он пытался скрыться на сеновале. В этом же дворе было обнаружено и орудие преступления, которое обвиняемый сокрыл в пустующей собачьей будке»,
– рассказали в СК.
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