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В Екатеринбурге начался процесс по делу об убийстве двухлетней девочки
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда
В Екатеринбурге в Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела об убийстве двухлетней девочки сожителем ее матери.
Напомним, по версии следствия, 13 мая Роман Большаков остался дома с двухлетней дочкой своей сожительницы. Девочка много плакала, чем мешала мужчине проводить свой досуг, поэтому обвиняемый решил «успокоить» падчерицу, закрыв ладонью ребенку рот и нос. Таким образом он удерживал малышку, пока она не утихла. В результате девочка скончалась.
«На скамье подсудимых – 25-летний уроженец Березовского Роман Большаков. В ходе судебного заседания он свою вину признал частично, отметив, что не желал смерти ребенку. Судебное следствие продолжается»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областного суда.
Напомним, по версии следствия, 13 мая Роман Большаков остался дома с двухлетней дочкой своей сожительницы. Девочка много плакала, чем мешала мужчине проводить свой досуг, поэтому обвиняемый решил «успокоить» падчерицу, закрыв ладонью ребенку рот и нос. Таким образом он удерживал малышку, пока она не утихла. В результате девочка скончалась.
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