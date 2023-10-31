В Екатеринбурге начался процесс по делу об убийстве двухлетней девочки

– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областного суда.

«На скамье подсудимых – 25-летний уроженец Березовского Роман Большаков. В ходе судебного заседания он свою вину признал частично, отметив, что не желал смерти ребенку. Судебное следствие продолжается»,