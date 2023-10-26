В уральской столице задержали подозреваемых в сбыте мефедрона





– рассказали. «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга. «Оба при общении с автоинспекторами стали заметно суетиться и нервничать. Подобное поведение вызвало у правоохранителей подозрение, и они приняли решение проверить граждан на наличие запрещенных веществ»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В уральской столице экипаж ДПС задержал двух подозреваемых в сбыте мефедрона, когда решил остановить каршеринговый Hyundai Solaris для проверки документов.За рулем Hyundai была 40-летняя женщина, рядом с которой сидел 42-летний мужчина.При визуальном осмотре автоинспекторы заметили на заднем сидении пакет, в котором обнаружили 45 свертков с неизвестным содержимым, в связи с чем было принято решение вызвать следственно-оперативную группу. Позже эксперты-криминалисты установили, что изъятым в свертках веществом является синтетический наркотик – мефедрон. Общий вес изъятого составил 4,92 грамма.Как выяснилось, задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Женщину судили за хранение наркотических средств, а мужчину – за имущественные преступления, в том числе кражи, грабеж и мошенничество.В отношении обоих возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.