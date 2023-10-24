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На бывшего мэра Сосьвы возбуждено уголовное дело о халатности из-за разрушительного пожара
Фото: Павел Ворожцов
На бывшего главу Сосьвы Геннадия Макарова возбудили уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 293 УК РФ). Об этом «Вечерним ведомостям» рассказал адвокат Алексей Зорин. Причиной возбуждения дела стал разрушительный пожар, случившийся в Сосьве 25 апреля 2023 года. Вскоре после того пожара Макаров ушёл в отставку.
При этом дело против Макарова возбудили только месяц назад – в сентябре 2023 года. Кроме него, обвиняемыми привлекли ещё трёх чиновников сосьвинской администрации, в том числе замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа» Юрия Чернышёва. Всем им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщил Зорин.
Макаров – не первый чиновник сосьвинской администрации, на которого возбуждено уголовное дело о халатности. Сразу после пожара уголовное дело возбудили против Вячеслава Алексеева – специалиста по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО».
Причём Алексеев, как и совладелец лесопилки Газанфар Мамедов, до сих пор содержатся в СИЗО. И это очень странно, говорит Алексей Зорин.
«В ходатайстве о продлении меры пресечения бывшему специалисту Алексееву следователь указывает, что он якобы имеет обширные связи в администрации, может влиять на дачу показаний сотрудниками и т.п., поэтому должен сидеть в СИЗО. При этом бывшему главе, у которого явно больше связей, возможностей и административного ресурса, сразу просят лишь подписку о невыезде – то есть у него, по мнению следствия, возможностей влиять на ход дела меньше, чем у специалиста. Это как минимум нелогично» — сказал veved.ru адвокат.
Зорин отметил, что и по части 3 статьи 293 УК РФ, которая вменяется Макарову, и по части 3 статьи 219 УК РФ, которая вменяется Мамедову, максимальный срок наказания – семь лет лишения свободы. То есть и подход к избранию меры пресечения в обоих случаях должен быть одинаковый.
Напомним, две недели назад был назначен новый глава Сосьвы. А нового директора МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО» сосьвинская администрация ищет с сентября, обещая зарплату от 38555 рублей.
Cегодня жители Сосьвы, пострадавшие от апрельского пожара, записали обращение к Бастрыкину и Краснову с просьбой выпустить из тюрьмы Газанфара Мамедова.
При этом дело против Макарова возбудили только месяц назад – в сентябре 2023 года. Кроме него, обвиняемыми привлекли ещё трёх чиновников сосьвинской администрации, в том числе замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа» Юрия Чернышёва. Всем им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщил Зорин.
Макаров – не первый чиновник сосьвинской администрации, на которого возбуждено уголовное дело о халатности. Сразу после пожара уголовное дело возбудили против Вячеслава Алексеева – специалиста по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО».
Причём Алексеев, как и совладелец лесопилки Газанфар Мамедов, до сих пор содержатся в СИЗО. И это очень странно, говорит Алексей Зорин.
«В ходатайстве о продлении меры пресечения бывшему специалисту Алексееву следователь указывает, что он якобы имеет обширные связи в администрации, может влиять на дачу показаний сотрудниками и т.п., поэтому должен сидеть в СИЗО. При этом бывшему главе, у которого явно больше связей, возможностей и административного ресурса, сразу просят лишь подписку о невыезде – то есть у него, по мнению следствия, возможностей влиять на ход дела меньше, чем у специалиста. Это как минимум нелогично» — сказал veved.ru адвокат.
Зорин отметил, что и по части 3 статьи 293 УК РФ, которая вменяется Макарову, и по части 3 статьи 219 УК РФ, которая вменяется Мамедову, максимальный срок наказания – семь лет лишения свободы. То есть и подход к избранию меры пресечения в обоих случаях должен быть одинаковый.
Напомним, две недели назад был назначен новый глава Сосьвы. А нового директора МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО» сосьвинская администрация ищет с сентября, обещая зарплату от 38555 рублей.
Cегодня жители Сосьвы, пострадавшие от апрельского пожара, записали обращение к Бастрыкину и Краснову с просьбой выпустить из тюрьмы Газанфара Мамедова.
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