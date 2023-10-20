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В Перми задержали насильника из Екатеринбурга
Фото: МВД
Объявленный в розыск свердловчанин Евгений Андреев, задержан в Перми. Он подозревается в неоднократных случаях изнасилований и сексуальных домогательств.
О том, что Андреев объявлен в розыск, «Вечерний Ведомости» писали накануне. Судимый за изнасилование Андреев в апреле этого года был отправлен Железнодорожным районным судом Екатеринбурга под домашний арест. Его подозревали в повторном совершении того же насильственного преступления. Из-под ареста он сбежал, несмотря на браслет слежения. И чуть позже объявился в Перми, где его подозревают в трёх случаях нападений на девушек.
Сегодня из Перми пришло сообщение, что Андреев был задержан сотрудниками полиции.
Евгению Андрееву сейчас 45 лет. По сведениям полиции, свои преступления он совершает в состоянии наркотического опьянения. В некоторых случаях им был использован нож в качестве угрозы своей жертве.
О том, что Андреев объявлен в розыск, «Вечерний Ведомости» писали накануне. Судимый за изнасилование Андреев в апреле этого года был отправлен Железнодорожным районным судом Екатеринбурга под домашний арест. Его подозревали в повторном совершении того же насильственного преступления. Из-под ареста он сбежал, несмотря на браслет слежения. И чуть позже объявился в Перми, где его подозревают в трёх случаях нападений на девушек.
Сегодня из Перми пришло сообщение, что Андреев был задержан сотрудниками полиции.
Евгению Андрееву сейчас 45 лет. По сведениям полиции, свои преступления он совершает в состоянии наркотического опьянения. В некоторых случаях им был использован нож в качестве угрозы своей жертве.
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