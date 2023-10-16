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В Красноуфимске экс-депутату-единоросу, который платил работникам «урожайками», вынесли приговор

18.24 Пятница, 20 октября 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Красноуфимский районный суд вынес приговор бывшему депутату-единоросу, который платил своим работникам «урожайками», вынесли приговор. Дело рассмотрели в минувший вторник, 17 октября.

Напомним, что на сельхозпредприятии ООО «Тавр», связанном с депутатом думы Красноуфимского округа от «Единой России» Владимиром Айметовым, заработную плату работникам выдавали карточками, которые местные называют «урожайками». Прокуратура проводила проверку по данному факту. При этом работников, которые жаловались ведомству на «урожайки», отстраняли от работы. Первыми о такой выдаче заработных плат рассказывали журналисты Ютуб-канала «Прекрасная Россия».

По версии следствия, с марта по апрель 2021 года Айметов, являясь гендиректором местной сельскохозяйственной компании «ЛоТаС», продал сам себе два трактора и комбайн за 30 тысяч рублей. При этом их стоимость была свыше 26 миллионов рублей, 12 миллионов из них на покупку возмещены за счет субсидий из регионального бюджета. Также Айметов продал своей бывшей жене за 700 тысяч рублей два коровника и молочный блок, балансовая стоимость которых около 48 миллионов рублей.

Владимира Айметова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.201 УК РФ), фальсификации решения общего собрания акционеров хозяйственного общества (ч.1 ст.185.5 УК РФ) и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные (ч.1 ст.170.1 УК РФ).

По данным портала «Октагон.Урал», суд признал бывшего депутата виновным по всем пунктам обвинения и назначил ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы. Однако из-за того, что расследование затянулось и к моменту вынесения приговора истекли сроки привлечения к ответственности по двум из трех предъявленных ему обвинений, наказаний за некоторые действия обвиняемого не последовало.

В результате бывшему депутату, как утверждает издания, назначили три с половиной года лишения свободы, но из-за плохого состояния здоровья и заслуги подсудимого реальный срок заменили на принудительные работы в течение трех с половиной лет с вычетом 15% дохода в пользу государства.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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