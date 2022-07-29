В Красноуфимске осудят депутата-единоросса, который выдавал работникам своего предприятия зарплату «урожайками»

– В апреле 2021 года обвиняемый сфальсифицировал протокол внеочередного общего собрания учредителей ООО «ЛоТаС» на котором, якобы, принято решение об избрании вновь его на должность генерального директора. Подложные документы об изменении юридического лица направлены обвиняемым в налоговый орган, который отказал в их государственной регистрации в связи с возражениями учредителей общества с ограниченной ответственностью, – добавили в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости