В Красноуфимске осудят депутата-единоросса, который выдавал работникам своего предприятия зарплату «урожайками»
Криминал
Фото: Евгений Анисимов / KRIKNEWS
В Красноуфимске осудят предпринимателя и депутата-единоросса Владимира Айметова, который выдавал работникам зарплату «урожайками». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, что на сельхозпредприятии ООО «Тавр», связанном с депутатом думы Красноуфимского округа от «Единой России» Владимиром Айметовым, заработную плату работникам выдавали карточками, которые местные называют «урожайками». Прокуратура проводила проверку по данному факту. При этом работников, которые пожаловались на «урожайки», отстранили от работы. Первыми о такой выдаче заработных плат рассказали журналисты Ютуб-канала ЗЕРКАЛО NEWS - KRIKNEWS.
Теперь Владимир Айметов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, фальсификации решения общего собрания акционеров хозяйственного общества и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные.
По версии следствия, Айметов, являясь также гендиректором ООО «ЛоТаС», с марта по апрель прошлого года продал сам себе два трактора и комбайн за 30 тысяч рублей. При этом их стоимость была свыше 26 миллионов рублей, 12 миллионов из них на покупку возмещены за счет субсидий из регионального бюджета. Также Айметов продал своей бывшей жене за 700 тысяч рублей два коровника и молочный блок, балансовая стоимость которых около 48 миллионов рублей.
После вручения обвинительного заключения уголовное дело направят в Красноуфимский районный суд.
Напомним, что на сельхозпредприятии ООО «Тавр», связанном с депутатом думы Красноуфимского округа от «Единой России» Владимиром Айметовым, заработную плату работникам выдавали карточками, которые местные называют «урожайками». Прокуратура проводила проверку по данному факту. При этом работников, которые пожаловались на «урожайки», отстранили от работы. Первыми о такой выдаче заработных плат рассказали журналисты Ютуб-канала ЗЕРКАЛО NEWS - KRIKNEWS.
Теперь Владимир Айметов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, фальсификации решения общего собрания акционеров хозяйственного общества и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные.
По версии следствия, Айметов, являясь также гендиректором ООО «ЛоТаС», с марта по апрель прошлого года продал сам себе два трактора и комбайн за 30 тысяч рублей. При этом их стоимость была свыше 26 миллионов рублей, 12 миллионов из них на покупку возмещены за счет субсидий из регионального бюджета. Также Айметов продал своей бывшей жене за 700 тысяч рублей два коровника и молочный блок, балансовая стоимость которых около 48 миллионов рублей.
– В апреле 2021 года обвиняемый сфальсифицировал протокол внеочередного общего собрания учредителей ООО «ЛоТаС» на котором, якобы, принято решение об избрании вновь его на должность генерального директора. Подложные документы об изменении юридического лица направлены обвиняемым в налоговый орган, который отказал в их государственной регистрации в связи с возражениями учредителей общества с ограниченной ответственностью, – добавили в прокуратуре.
После вручения обвинительного заключения уголовное дело направят в Красноуфимский районный суд.
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