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В Свердловской области задержали еще одного подростка-лжеминера
Фото: телеграм-канал «Антитеррор Урал»
В Каменске-Уральском сегодня задержали 15-летнего подростка, который подозревается в лжеминировании школы.
Как сообщили в Антитеррористической комиссии региона, житель Каменска-Уральского создал адрес электронной почты и с его помощью через телефон отправил в школу №19 ложное сообщение о якобы готовящемся взрыве.
Через несколько часов подростка задержали сотрудники отдела в Каменске-Уральском УФСБ России по Свердловской области. Юноша заявил, что он и его друзья хотели просто пошутить.
Материалы в отношении подростка передали в полицию для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 207 УК России (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Теперь шутнику грозит наказание вплоть до реального лишения свободы.
Ранее мы писали о задержании 16-летнего подростка, подозреваемого в лжеминировании школы Серова.
Как сообщили в Антитеррористической комиссии региона, житель Каменска-Уральского создал адрес электронной почты и с его помощью через телефон отправил в школу №19 ложное сообщение о якобы готовящемся взрыве.
Через несколько часов подростка задержали сотрудники отдела в Каменске-Уральском УФСБ России по Свердловской области. Юноша заявил, что он и его друзья хотели просто пошутить.
Материалы в отношении подростка передали в полицию для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 207 УК России (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Теперь шутнику грозит наказание вплоть до реального лишения свободы.
Ранее мы писали о задержании 16-летнего подростка, подозреваемого в лжеминировании школы Серова.
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