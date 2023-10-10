В Екатеринбурге задержали подростка, подозреваемого в лжеминировании школы





– заявили в Антитеррористической комиссии. «Со слов задержанного, задание по "минированию" учебного заведения подросток получил через популярный в молодежных кругах Интернет-мессенджер. Злоумышленник признал свою вину и раскаялся в содеянном»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в лжеминировании одной из школ Серова.Как сообщили в Антитеррористической комиссии в Свердловской области, 15 сентября 16-летний екатеринбуржец отправил по электронной почте в школу №20 Серова письмо о якобы готовящемся взрыве.Теперь в отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ожидать приговора суда подросток будет под подпиской о невыезде.