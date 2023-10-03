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Подозреваемого в убийстве 39-летней екатеринбурженки отправили в СИЗО
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Белоярский районный суд заключил подозреваемого в убийстве 39-летней екатеринбурженки под стражу.
Напомним, что по подозрению в убийстве женщины, тело которой нашли в коттеджном поселке в Заречном, задержали 35-летнего уроженца Томска. Он работал у потерпевшей на участке. Днем 26 сентября злоумышленник поссорился с женщиной по поводу выплаты денег за часть проведенных работ и несколько раз ударил ее металлическим швеллером.
После убийства подозреваемый забрал личные вещи женщины и взял ее автомобиль, но далеко на нем не уехал – не справился с управлением и врезался в дерево. Мужчину задержали в Каменске-Уральском. Во время допроса он признал вину в преступлении.
Сегодня Белоярский районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 ноября включительно.
Напомним, что по подозрению в убийстве женщины, тело которой нашли в коттеджном поселке в Заречном, задержали 35-летнего уроженца Томска. Он работал у потерпевшей на участке. Днем 26 сентября злоумышленник поссорился с женщиной по поводу выплаты денег за часть проведенных работ и несколько раз ударил ее металлическим швеллером.
После убийства подозреваемый забрал личные вещи женщины и взял ее автомобиль, но далеко на нем не уехал – не справился с управлением и врезался в дерево. Мужчину задержали в Каменске-Уральском. Во время допроса он признал вину в преступлении.
Сегодня Белоярский районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 ноября включительно.
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Задержан подозреваемый в убийстве 39-летней екатеринбурженки
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