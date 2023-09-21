В Свердловской области ищут подозреваемого в убийстве 39-летней екатеринбурженки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В коттеджном поселке в Заречном обнаружили тело 39-летней екатеринбурженки. Правоохранители ищут охранника, который подозревается в убийстве женщины.Как сообщили в пресс-службе свердловского главка МВД, 26 сентября женщина уехала на автомобиле Renault на дачный участок, который купила около месяца назад. В квартире остался один ее маленький сын. На следующий день ребенок, переживающий из-за долгого отсутствия мамы, позвонил своему отцу, который находится с женщиной в разводе.Мальчик рассказал папе о случившемся. После этого в полицию поступило сообщение о пропаже женщины. Вчера, 28 сентября, была обнаружена машина екатеринбурженки. Она находилась на обочине трассы в сторону Екатеринбурга после столкновения с деревом.Тело 39-летней екатеринбурженки с признаками насильственной смерти обнаружили на дачном участке. Следственный отдел по Заречному СУ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).Сыщики уголовного розыска опросили соседей на строящейся даче и вышли на след подозреваемого. По предварительной информации, им является охранник и разнорабочий коттеджа по имени Алексей. В Заречном он появился вскоре после покупки женщиной участка. Скорее всего, потерпевшая сама наняла его на работу.Следственный комитет просит помочь найти подозреваемого. Его приметы: на вид 30-40 лет, рост 175-189 см, худощавое телосложение, светлые волосы (возможно, рыжие). Предположительно, он был одет в темные брюки, темную куртку с капюшоном и черные кроссовки.СК просит всех, кто опознал указанного мужчину, сообщить информацию по телефону 8 (343) 777-13-02 либо 02, или личному по адресам: Заречный, улица Лермонтова, 10 (следственный отдел СКР), а также – Заречный, улица Мира, 38 (отдел полиции). Конфиденциальность гарантируют.