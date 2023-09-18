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В Берёзовском взяли под стражу излишне вспыльчивого мужчину
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
По ходатайству следователя следственного отдела по городу Берёзовский регионального Следственного комитета России суд заключил под стражу мужчину, из-за вспыльчивости которого едва не погиб человек. Тем самым были профилактически предотвращены потенциально возможные попытки будущего подсудимого избежать правосудия.
Заключённого подозревают в покушении на убийство. Покусился он на жизнь человека, которому не посчастливилось оказаться с ним в одном строительном вагончике. В какой-то момент у подозреваемого возникло чувство острой неприязни к потерпевшему, и он схватился за нож. После нескольких колюще-режищих ударов он вполне мог довести дело до конца и завершить начатое, но убиваемый им оппонент сумел вырваться и сбежать до ближайшей больницы.
Эти кровавые события происходили вечером 19 сентября 2023 года, в строительном вагончике, расположенном на территории коттеджного посёлка Шишкино. И хотя следственные действия ещё продолжаются, вспыльчивого мужчину решили взять под стражу, чтобы не дать подследственному возможность скрыться где-нибудь на просторах России.
Напомним, что всего несколько дней назад в том же Берёзовском осудили ещё одного вспыльчивого мужчину, который схватился за нож из ревности.
Заключённого подозревают в покушении на убийство. Покусился он на жизнь человека, которому не посчастливилось оказаться с ним в одном строительном вагончике. В какой-то момент у подозреваемого возникло чувство острой неприязни к потерпевшему, и он схватился за нож. После нескольких колюще-режищих ударов он вполне мог довести дело до конца и завершить начатое, но убиваемый им оппонент сумел вырваться и сбежать до ближайшей больницы.
Эти кровавые события происходили вечером 19 сентября 2023 года, в строительном вагончике, расположенном на территории коттеджного посёлка Шишкино. И хотя следственные действия ещё продолжаются, вспыльчивого мужчину решили взять под стражу, чтобы не дать подследственному возможность скрыться где-нибудь на просторах России.
Напомним, что всего несколько дней назад в том же Берёзовском осудили ещё одного вспыльчивого мужчину, который схватился за нож из ревности.
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