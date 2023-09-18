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В Березовском осудили парня, который в драке зарезал знакомого
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Березовском вынесли приговор 24-летнему местному жителю, который убил знакомого, приревновав к нему девушку.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что к лету прошлого года между двумя молодыми людьми назрел конфликт, так как Дмитрия Смирных не устраивало, что его девушка общается со знакомым.
7 августа молодые люди договорились встретиться на футбольном поле около спортивно-оздоровительного комплекса «Лидер» и устроить «стрелку». На встречу с каждым из парней пришли друзья и родственники.
Перед выяснением отношений знакомые Дмитрия проверили, есть ли у потерпевшего колюще-режущие предметы. А вот потерпевший с друзьями не стали убеждаться в безоружности оппонента.
После начала драки молодой человек пытался ударить Дмитрия, но удар пришелся вскользь. А осужденный в этот момент достал из кармана нож и ударил им в грудь знакомого. Потерпевший, отходят от оппонента, успел сказать: «Ребята, у него нож», а потом потерял сознание. Он скончался, не приходя в себя, спустя непродолжительное время.
Березовский городской суд назначил Дмитрию девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с него один миллион рублей компенсации морального вреда в пользу матери потерпевшего.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что к лету прошлого года между двумя молодыми людьми назрел конфликт, так как Дмитрия Смирных не устраивало, что его девушка общается со знакомым.
7 августа молодые люди договорились встретиться на футбольном поле около спортивно-оздоровительного комплекса «Лидер» и устроить «стрелку». На встречу с каждым из парней пришли друзья и родственники.
Перед выяснением отношений знакомые Дмитрия проверили, есть ли у потерпевшего колюще-режущие предметы. А вот потерпевший с друзьями не стали убеждаться в безоружности оппонента.
После начала драки молодой человек пытался ударить Дмитрия, но удар пришелся вскользь. А осужденный в этот момент достал из кармана нож и ударил им в грудь знакомого. Потерпевший, отходят от оппонента, успел сказать: «Ребята, у него нож», а потом потерял сознание. Он скончался, не приходя в себя, спустя непродолжительное время.
Березовский городской суд назначил Дмитрию девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с него один миллион рублей компенсации морального вреда в пользу матери потерпевшего.
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