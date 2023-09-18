В Березовском осудили парня, который в драке зарезал знакомого

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Березовском вынесли приговор 24-летнему местному жителю, который убил знакомого, приревновав к нему девушку.В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что к лету прошлого года между двумя молодыми людьми назрел конфликт, так как Дмитрия Смирных не устраивало, что его девушка общается со знакомым.7 августа молодые люди договорились встретиться на футбольном поле около спортивно-оздоровительного комплекса «Лидер» и устроить «стрелку». На встречу с каждым из парней пришли друзья и родственники.Перед выяснением отношений знакомые Дмитрия проверили, есть ли у потерпевшего колюще-режущие предметы. А вот потерпевший с друзьями не стали убеждаться в безоружности оппонента.После начала драки молодой человек пытался ударить Дмитрия, но удар пришелся вскользь. А осужденный в этот момент достал из кармана нож и ударил им в грудь знакомого. Потерпевший, отходят от оппонента, успел сказать: «Ребята, у него нож», а потом потерял сознание. Он скончался, не приходя в себя, спустя непродолжительное время.Березовский городской суд назначил Дмитрию девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с него один миллион рублей компенсации морального вреда в пользу матери потерпевшего.