После избиения мужчины в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

– сообщили в СКР.

«По итогам проверочных мероприятий по этому факту следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)»,