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После избиения мужчины в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге из-за избиения мужчины на улице Щербакова возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, что 17 сентября несколько человек избили прохожего во дворе дома на улице Щербакова. Причиной стало замечание пострадавшего одному из незнакомцев, который швырнул на землю окурок. В результате мужчине были причинены телесные повреждения.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью екатеринбуржца, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, что 17 сентября несколько человек избили прохожего во дворе дома на улице Щербакова. Причиной стало замечание пострадавшего одному из незнакомцев, который швырнул на землю окурок. В результате мужчине были причинены телесные повреждения.
«По итогам проверочных мероприятий по этому факту следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)»,
– сообщили в СКР.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью екатеринбуржца, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
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