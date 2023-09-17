Следователи разбираются в избиении человека на улице Щербакова в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Брошенный окурок привёл к драке и избиению человека в Екатеринбурге. Теперь следователи разбираются во всех обстоятельствах этого инцидента.В минувшее воскресенье, 17 сентября на улице Щербакова несколько человек избили прохожего. Причиной стало замечание прохожего, которое он сделал, когда увидел, что один из компании незнакомцев швырнул на землю окурок. Это может закончиться для одной из сторон конфликта крупными неприятностями. За дело взялись сотрудники Следственного отдела по Чкаловскому району города Екатеринбург регионального СУ СКР.Они проверяют поступившую информацию об избиении человека и по результатам проверки решат, давать ли делу дальнейший ход.Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области, в ходе процессуальной проверки Следственным комитетом принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего.