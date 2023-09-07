Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге признали вменяемой опекуншу убитого Далера
Скрин видео / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге психиатрическая экспертиза признала вменяемой опекуншу Веронику Наумову, которая обвиняется в убийстве шестилетнего Далера Бобиева.
Как сообщает Ura.Ru со ссылкой на источник, результаты проведенной психиатрической экспертизы показали, что Наумова полностью отдавала отчет своим поступкам. Это значит, что если женщину признают виновной, то ей не удастся избежать уголовной ответственности.
Напомним, что в июне опекунша Вероника Наумова заявила о пропаже шестилетнего Далера. В поисках мальчика участвовали сотни человек. Спустя три дня поисков тело Далера обнаружили в гараже, которым пользовалась семья Наумовой. По данным следствия, мальчик умер еще в декабре.
Веронику Наумову обвиняют в убийстве малолетнего, мошенничестве при получении выплат за уже погибшего ребенка и в истязании несовершеннолетнего с особой жестокостью.
Как сообщает Ura.Ru со ссылкой на источник, результаты проведенной психиатрической экспертизы показали, что Наумова полностью отдавала отчет своим поступкам. Это значит, что если женщину признают виновной, то ей не удастся избежать уголовной ответственности.
Напомним, что в июне опекунша Вероника Наумова заявила о пропаже шестилетнего Далера. В поисках мальчика участвовали сотни человек. Спустя три дня поисков тело Далера обнаружили в гараже, которым пользовалась семья Наумовой. По данным следствия, мальчик умер еще в декабре.
Веронику Наумову обвиняют в убийстве малолетнего, мошенничестве при получении выплат за уже погибшего ребенка и в истязании несовершеннолетнего с особой жестокостью.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».