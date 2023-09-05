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Свердловский облсуд оставил обвиняемую в убийстве шестилетнего Далера в СИЗО
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд оставил Веронику Наумову, опекуншу убитого шестилетнего Далера Бобиева, в СИЗО до 26 ноября.
Наумова пыталась смягчить меру пресечения, обжаловав свой арест. Однако облсуд рассмотрел апелляцию и оставил меру пресечения в виде ареста в силе. Наумова пробудет в СИЗО до 26 ноября.
Опекунша обвиняется в убийстве шестилетнего Далера Бобиева, истязании с особой жестокостью, а также мошенничестве при получении выплат за уже погибшего ребенка.
Напомним, что в июне опекунша Вероника Наумова заявила о пропаже Далера. В поисках мальчика участвовали сотни человек. Спустя три дня поисков тело Далера обнаружили в гараже, которым пользовалась семья Наумовой. По данным следствия, мальчик умер еще в декабре.
Наумова пыталась смягчить меру пресечения, обжаловав свой арест. Однако облсуд рассмотрел апелляцию и оставил меру пресечения в виде ареста в силе. Наумова пробудет в СИЗО до 26 ноября.
Опекунша обвиняется в убийстве шестилетнего Далера Бобиева, истязании с особой жестокостью, а также мошенничестве при получении выплат за уже погибшего ребенка.
Напомним, что в июне опекунша Вероника Наумова заявила о пропаже Далера. В поисках мальчика участвовали сотни человек. Спустя три дня поисков тело Далера обнаружили в гараже, которым пользовалась семья Наумовой. По данным следствия, мальчик умер еще в декабре.
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