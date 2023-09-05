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Екатеринбуржца будут судить за избиение 12-летнего мальчика
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, который избил 12-летнего мальчика из-за насмешки над фамилией. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Напомним, что инцидент произошел вечером 24 мая на лестничной площадке в одном из подъездов дома на улице Родонитовой. Обвиняемый посещал с приятелем потерпевшего одну спортивную секцию. Накануне конфликта дети дразнили мужчину из-за его фамилии. Затаив обиду, мужчина напал на 12-летнего мальчика в подъезде, ударил его кулаками по голове, ладонью по затылку и ногами по туловищу.
В результате мальчику была причинена сочетанная травма грудной клетки и живота, ушиб легкого и разрыв селезенки. Эксперты оценивают повреждения, как причинившие тяжкий вред здоровью ребенка.
Уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего) направили для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что инцидент произошел вечером 24 мая на лестничной площадке в одном из подъездов дома на улице Родонитовой. Обвиняемый посещал с приятелем потерпевшего одну спортивную секцию. Накануне конфликта дети дразнили мужчину из-за его фамилии. Затаив обиду, мужчина напал на 12-летнего мальчика в подъезде, ударил его кулаками по голове, ладонью по затылку и ногами по туловищу.
В результате мальчику была причинена сочетанная травма грудной клетки и живота, ушиб легкого и разрыв селезенки. Эксперты оценивают повреждения, как причинившие тяжкий вред здоровью ребенка.
Уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего) направили для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
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