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В Алапаевске задержали сбежавшего из колонии осужденного
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Алапаевске задержали осужденного, который сбежал из колонии-поселения №45 в поселке Восточный Камышловского района.
Напомним, что 31-летний Иван Григорьев самовольно покинул колонию-поселение 30 августа. Он был осужден за смертельное ДТП к 5 годам лишения свободы. Мужчину объявили в розыск.
В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что днем 5 сентября сотрудники отдела розыска ГУФСИН и отдела МВД «Алапаевский» задержали сбежавшего. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 313 УК РФ (побег из мест лишения свободы).
Напомним, что 31-летний Иван Григорьев самовольно покинул колонию-поселение 30 августа. Он был осужден за смертельное ДТП к 5 годам лишения свободы. Мужчину объявили в розыск.
В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что днем 5 сентября сотрудники отдела розыска ГУФСИН и отдела МВД «Алапаевский» задержали сбежавшего. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 313 УК РФ (побег из мест лишения свободы).
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