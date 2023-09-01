Из колонии ФКУ КП-45 под Камышловом сбежал осужденный

Фото: ГУФСИН Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области из колонии-поселения №45 в поселке Восточный Камышловского района сбежал осужденный – 31-летний Иван Григорьев. Сейчас его ищут сотрудники регионального управления ФСИН.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе регионального ГУФСИН, 30 августа около 14.30 мужчина, вероятно, не желая отбывать наказание, самовольно покинул колонию-поселение и не вернулся. Поэтому всех, кто может что-либо знать о местонахождении беглеца, просят сообщать в дежурную часть ГУФСИН по телефону (8-343-359-56-11) или в отдел розыска ГУФСИН (8-343-359-57-44). Силовики гарантируют конфиденциальность.Мужчина ростом 175 сантиметров, среднего телосложения, с темными-короткими волосами, возможно, с усами и бородой. Был одет в черную шапку, камуфляжную курточку, черные ботинки, серно-черные джинсы. Из особых примет татуировка на левой кисти в виде льва и тату на предплечьях обоих рук.Известно, что он был осужден за смертельное ДТП.