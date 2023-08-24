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Обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера опекунша останется под стражей до 26 ноября
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Вероника Наумова, которую обвиняют в убийстве шестилетнего Далера Бобиева, опекуном которого она являлась, по решению Ленинского районного суда останется под стражей до 26 ноября.
Отпускать Веронику Наумову под домашний арест суд отказался. По данным It's My City, саму обвиняемую на избрание меры пресечения не привезли, так как она сейчас продолжает проходить психолого-психиатрическую экспертизу в стационаре.
Ранее стало известно, что Наумовой могли ужесточить обвинение.
Напомним, что шестилетнего Далера Бобиева нашли мертвым в июне этого года, спустя три дня поисков после заявления о пропаже его опекуншей Вероникой Наумовой, обвиняемой в убийстве малолетнего. По данным следствия, смерть ребенка наступила еще в декабре.
Отпускать Веронику Наумову под домашний арест суд отказался. По данным It's My City, саму обвиняемую на избрание меры пресечения не привезли, так как она сейчас продолжает проходить психолого-психиатрическую экспертизу в стационаре.
Ранее стало известно, что Наумовой могли ужесточить обвинение.
Напомним, что шестилетнего Далера Бобиева нашли мертвым в июне этого года, спустя три дня поисков после заявления о пропаже его опекуншей Вероникой Наумовой, обвиняемой в убийстве малолетнего. По данным следствия, смерть ребенка наступила еще в декабре.
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