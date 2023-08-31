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Екатеринбургского изувера задержали за убийство собаки
Скрин из видео: Инцидент Екатеринбург / ВКонтакте
Полицейскими Екатеринбурга задержан местный житель, которого подозревают в истязании и последующем убийстве собаки. При задержании у него был изъят нож — предположительно, орудие убийства. Заявление на изувера вчера, 31 августа, написали зоозащитники.
Убийство собаки произошло в жилом микрорайоне Уралмаш в ночь со среды на четверг. О нём стало известно, в частности, по видеозаписи с камеры домофона. На кадрах, залитых в соцсети, видно, как мужчина оттаскивает пса за припаркованные машины. Видно и как пёс возвращается, оставляя кровавый след. Позже мужчина вызывает свою супругу, чтобы та затёрла кровь с асфальта.
Давая пояснения в полиции, задержанный сослался на агрессивное поведение собаки. Также он рассказал, что пёс по кличке Граф остался на попечение этой семейной пары после смерти изначального владельца, который приходился отцом супруги изувера, той самой женщине, что в ночь убийства вышла затирать следы преступления.
Приют для животных «Клякса» приводит и другие сведения: 14-летнего Графа (весьма солидный возраст по собачьим меркам) часто истязали, оставляли на несколько суток без еды и воды. Вмешиваться соседи семейки изуверов боялись из-за буйного нрава задержанного. Но когда уже случилась трагедия, нашлись такие, кто рискнул обратиться хотя бы в «Кляксу». Только благодаря этому убийце собаки теперь вряд ли удастся отвертеться от наказания.
Убийство собаки произошло в жилом микрорайоне Уралмаш в ночь со среды на четверг. О нём стало известно, в частности, по видеозаписи с камеры домофона. На кадрах, залитых в соцсети, видно, как мужчина оттаскивает пса за припаркованные машины. Видно и как пёс возвращается, оставляя кровавый след. Позже мужчина вызывает свою супругу, чтобы та затёрла кровь с асфальта.
Давая пояснения в полиции, задержанный сослался на агрессивное поведение собаки. Также он рассказал, что пёс по кличке Граф остался на попечение этой семейной пары после смерти изначального владельца, который приходился отцом супруги изувера, той самой женщине, что в ночь убийства вышла затирать следы преступления.
Приют для животных «Клякса» приводит и другие сведения: 14-летнего Графа (весьма солидный возраст по собачьим меркам) часто истязали, оставляли на несколько суток без еды и воды. Вмешиваться соседи семейки изуверов боялись из-за буйного нрава задержанного. Но когда уже случилась трагедия, нашлись такие, кто рискнул обратиться хотя бы в «Кляксу». Только благодаря этому убийце собаки теперь вряд ли удастся отвертеться от наказания.
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Екатеринбуржца подозревают в жестокой расправе над собакой
31 августа 2023
31 августа 2023