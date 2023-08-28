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Екатеринбуржца подозревают в жестокой расправе над собакой
Скрин из видео: Инцидент Екатеринбург / ВКонтакте
Минувшей ночью в Екатеринбурге во дворе дома на улице Коммунистической местный житель вышел по двор со своей собакой и, зайдя за машины, предположительно, начал жестоко расправляться со своим питомцем. Инцидент попал на камеру домофона.
Видео из того двора опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Екатеринбург». На нем слышен лай и вой собаки. Позже раненное животное идет к подъезду, истекая кровью, а за ним подходит и мужчина, который сообщает через домофон своей, предположительно, супруге о том, что он «грохнул» собаку. Также он просит вынести что-то, во что можно завернуть собаку, и отмыть кровь с асфальта. На кадрах также видно, как женщина потом убирала следы крови.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что заявление о жестоком обращении с животными поступило сегодня в отдел полиции №15. По факту случившегося уже началась проверка.
Видео из того двора опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Екатеринбург». На нем слышен лай и вой собаки. Позже раненное животное идет к подъезду, истекая кровью, а за ним подходит и мужчина, который сообщает через домофон своей, предположительно, супруге о том, что он «грохнул» собаку. Также он просит вынести что-то, во что можно завернуть собаку, и отмыть кровь с асфальта. На кадрах также видно, как женщина потом убирала следы крови.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что заявление о жестоком обращении с животными поступило сегодня в отдел полиции №15. По факту случившегося уже началась проверка.
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