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На задержанного из-за взятки ирбитского экс-полковника МВД возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело на уже бывшего заместителя начальника полиции МО МВД РФ «Ирбитский», который шантажировал предпринимателей, требуя с них взятку в размере 750 тысяч рублей.
Как сообщил «Вечерним ведомостям» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, экс-полицейскому предъявлено обвинение по статье о покушении на мошенничество в значительном размере, совершенном с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ).
По версии следствия, в период июня-июля 2023 года обвиняемый требовал от двух жителей Ирбита большую сумму денег за непривлечение их к уголовной ответственности.
Задержали бывшего полковника 11 июля. Сейчас обвиняемый находится под стражей. В ходе следствия он свою вину признал.
Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что бывшей сотрудник полиции понесет уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством, если его вину докажут в суде.
Как сообщил «Вечерним ведомостям» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, экс-полицейскому предъявлено обвинение по статье о покушении на мошенничество в значительном размере, совершенном с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ).
По версии следствия, в период июня-июля 2023 года обвиняемый требовал от двух жителей Ирбита большую сумму денег за непривлечение их к уголовной ответственности.
«При этом, согласно материалам уголовного дела, фигурант знал, что один из этих граждан уже имел статус подозреваемого, но, тем не менее, он продолжил требовать деньги»,
– подчеркнул Шульга.
Задержали бывшего полковника 11 июля. Сейчас обвиняемый находится под стражей. В ходе следствия он свою вину признал.
Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что бывшей сотрудник полиции понесет уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством, если его вину докажут в суде.
«Об итогах судебного вердикта мы обязательно дополнительно проинформируем общественность и СМИ»,
– отметил Горелых.
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