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В Ирбите задержали полковника МВД за взятку в 750 тысяч
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области в Ирбите задержали полковника МВД, который шантажировал предпринимателей, требуя с них взятку в размере 750 тысяч рублей.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, в апреле произошла драка между предпринимателями, но об этом все быстро забыли. Однако спустя длительное время участников драки вызвали на допрос и закрыли на 12 суток.
Как утверждается, тогда задержанные встретились с замначальника по оперативной работе, который стал угрожать бизнесменам тем, что их потасовку могут переквалифицировать в разбой, а сверху подкинуть наркотики. Однако он пообещал, что все обойдется, если они заплатят ему 750 тысяч рублей, на что задержанным пришлось согласиться.
Оказавшись на свободе, предприниматели сразу отправились в ФСБ, где придумали, как взять полковника с поличным. В итоге все прошло успешно. Полицейского задержали и отстранили от работы.
Информацию о задержании сотрудника полиции подтвердил глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых порталу URA.RU, отметив, что операцию по задержанию и изобличению подозреваемого проводили оперуполномоченные регионального ФСБ совместно с сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности регионального ГУ МВД.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, в апреле произошла драка между предпринимателями, но об этом все быстро забыли. Однако спустя длительное время участников драки вызвали на допрос и закрыли на 12 суток.
Как утверждается, тогда задержанные встретились с замначальника по оперативной работе, который стал угрожать бизнесменам тем, что их потасовку могут переквалифицировать в разбой, а сверху подкинуть наркотики. Однако он пообещал, что все обойдется, если они заплатят ему 750 тысяч рублей, на что задержанным пришлось согласиться.
Оказавшись на свободе, предприниматели сразу отправились в ФСБ, где придумали, как взять полковника с поличным. В итоге все прошло успешно. Полицейского задержали и отстранили от работы.
Информацию о задержании сотрудника полиции подтвердил глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых порталу URA.RU, отметив, что операцию по задержанию и изобличению подозреваемого проводили оперуполномоченные регионального ФСБ совместно с сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности регионального ГУ МВД.
«Из системы МВД подозреваемый уволен по отрицательным мотивам. В случае, если его вина будет доказана в ходе предстоящего судебного разбирательства, ему предстоит понести уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством»,
– заявил Горелых.
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