В Ирбите задержали полковника МВД за взятку в 750 тысяч

– заявил Горелых.

«Из системы МВД подозреваемый уволен по отрицательным мотивам. В случае, если его вина будет доказана в ходе предстоящего судебного разбирательства, ему предстоит понести уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством»,