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Три года колонии назначили выстрелившему в голову девочке жителю Нижней Синячихи
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 30 августа, жителю Нижней Синячихи, который выстрелил в голову десятилетней девочке, приговором Алапаевского городского суда назначили три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Ранее гособвинитель запрашивал обвиняемому восемь лет колонии, а также просил удовлетворить заявленный потерпевшей стороной гражданский иск на общую сумму 1 миллион рублей.
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Ранее гособвинитель запрашивал обвиняемому восемь лет колонии, а также просил удовлетворить заявленный потерпевшей стороной гражданский иск на общую сумму 1 миллион рублей.
«Обвиняемый работал трактористом на одном из предприятий. У него был обнаружен однозарядный карабин. Что касается пострадавшей девочки, то она воспитывается в полной семье, на учете в ПДН не состоит»,
– рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
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