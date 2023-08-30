Три года колонии назначили выстрелившему в голову девочке жителю Нижней Синячихи

– рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Обвиняемый работал трактористом на одном из предприятий. У него был обнаружен однозарядный карабин. Что касается пострадавшей девочки, то она воспитывается в полной семье, на учете в ПДН не состоит»,