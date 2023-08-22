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В Нижнем Тагиле вынесли приговор убившему своего подчиненного директору компании
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Закончился судебный процесс по рассмотрению дела об убийстве, произошедшем несколько лет назад на территории Горбуновского торфопредприятия, что в Нижнем Тагиле. На скамье подсудимых сидел директор компании, лишивший жизни своего подчинённого.
Убийство было совершено в августе 2021 года. Директор общества с ограниченной ответственностью «Горбуновское торфопредприятие» Дмитрий Максимов находился на своём рабочем месте в состоянии алкогольного опьянение. В какой-то момент у него возник конфликт с работником компании, 60-летним мужчиной. Авторитета своей должности Максимову в ходе конфликта не хватило и он «упрочил» его при помощи некоего металлического предмета (который, к слову, так и не был найден в ходе следствия). Этим «железным аргументом» директор забил своего работника, после чего попытался избавиться от тела.
С целью замести следы своего преступления, гражданин Максимов погрузил избитого им человека в багажник автомобиля марки «Черри Тигго» и вывез его за городскую черту. Тормознув на 123 километре автодороги Екатеринбург — Серов, душегуб вытащил из багажника свою жертву, облил бензином и поджог.
Пригородный районный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес обвинительный приговор. Директор ООО «Горбуновское торфопредприятие» Дмитрий Максимов приговорён к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Родственникам погибшего от должен выплатить один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, — сообщает прокуратура Свердловской области.
Убийство было совершено в августе 2021 года. Директор общества с ограниченной ответственностью «Горбуновское торфопредприятие» Дмитрий Максимов находился на своём рабочем месте в состоянии алкогольного опьянение. В какой-то момент у него возник конфликт с работником компании, 60-летним мужчиной. Авторитета своей должности Максимову в ходе конфликта не хватило и он «упрочил» его при помощи некоего металлического предмета (который, к слову, так и не был найден в ходе следствия). Этим «железным аргументом» директор забил своего работника, после чего попытался избавиться от тела.
С целью замести следы своего преступления, гражданин Максимов погрузил избитого им человека в багажник автомобиля марки «Черри Тигго» и вывез его за городскую черту. Тормознув на 123 километре автодороги Екатеринбург — Серов, душегуб вытащил из багажника свою жертву, облил бензином и поджог.
Пригородный районный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес обвинительный приговор. Директор ООО «Горбуновское торфопредприятие» Дмитрий Максимов приговорён к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Родственникам погибшего от должен выплатить один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, — сообщает прокуратура Свердловской области.
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