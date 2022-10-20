Директор торфопредприятия в Нижнем Тагиле поджег подчиненного

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет директор Горбуновского торфопредприятия. Он поссорился с подчиненным, избил его, а затем поджег. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, директор ООО «Горбуновское торфопредприятие» в Нижнем Тагиле, находясь в состоянии опьянения, поссорился с подчиненным ему работником – мужчиной 1960 года рождения. Вооружившись металлическим предметом, он ударил потерпевшего по голове, от чего тот упал на землю.После этого обвиняемый погрузил тело подчиненного в багажное отделение автомобиля и отвез его на 123-й километр трассы Екатеринбург – Серов. Там злоумышленник облил мужчину горючей жидкостью и поджег его. От полученных повреждений потерпевший скончался.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.